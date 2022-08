Weinig transparantie bij verlenging huurcontract Amsterdamse jongeren

Woningcorporaties moeten van de gemeente Amsterdam één lijn gaan trekken bij het verlengen van tijdelijke jongerencontracten. Nu hanteren zij ‘harde en niet-transparante richtlijnen’ bij het beoordelen of iemand een tweejarige verlenging krijgt. Jongeren kunnen daarvoor in aanmerking komen als zij na vijf jaar niet kunnen doorstromen naar een reguliere woning.

Een derde van de jongeren gaat ervan uit dat ze tijd kunnen winnen als hun huurcontract afloopt, blijkt uit een eerdere evaluatie. In ‘schrijnende situaties’ is er namelijk een mogelijkheid tot verlenging met twee jaar. Wat schrijnende gevallen zijn, blijft echter onduidelijk. De ene verhuurder verlengt alle jongerencontracten waar ook kinderen wonen; de andere verhuurder vindt dat weer oneerlijk.

Wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw), die wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) verving, zei woensdagochtend in de raadscommissie Wonen dat de gemeente dat wil gaan rechttrekken in gesprekken met corporaties, ‘zodat in ieder geval geen gevoel van oneerlijkheid ontstaat’. Van Dantzig reageerde op zorgen bij onder meer PvdA-fractievoorzitter Lian Heinhuis, die wees op jongeren die dak- en thuisloos waren geworden na afloop van hun contract of terug naar familie moesten verhuizen.

Voor niet-studenten

Uit de eerdere evaluatie blijkt dat jongeren veel stress ervaren aan het eind van hun contract en niet makkelijk doorstromen. Dat staat haaks op de doelstelling van de vijfjarige jongerencontracten, die in 2016 via een wetswijziging mogelijk werden gemaakt. Ze moeten niet-studerende jongeren tussen de 18 en 27 jaar helpen toegang te krijgen tot de Amsterdamse woningmarkt om daarna makkelijker door te stromen.

Alleen, de doorstroom naar een meer permanente woning verloopt moeizaam. Tweederde van de mensen die sinds 2017 een jongerenwoning kregen wonen daar nog steeds. Het laat zien dat de meesten tot het laatste moment wachten met vertrek, vaak omdat ze niets anders kunnen vinden. Omdat toewijzing op volgorde van inschrijving plaatsvindt, zijn het vooral ‘oudere’ jongeren die een jongerenwoning bemachtigen. Dit jaar lopen veel contracten af.

Uit de evaluatie, gebaseerd op gesprekken met jongeren, blijkt dat een meerderheid niet dusdanig meer is gaan verdienen dat ze terecht kunnen in een dure huurwoning of koopwoning. De kans op een sociale huurwoning is ook niet groot, door de lange wachtlijsten. Een jongerencontract is daarmee een tijdelijke oplossing gebleken voor de woningnood, maar biedt weinig zicht op een permanente oplossing.

Stress

Sinds 2017 zijn 7600 corporatiewoningen verhuurd met een jongerencontract, zo’n 3,8 procent van het totaal aantal sociale corporatiewoningen. Het aandeel groeit: in 2020 betrof een kwart van alle nieuwe socialehuurcontracten een jongerenwoning.

Van Dantzig is toch gematigd positief over de jongerencontracten. Hij wijst erop dat de helft van die huurders in Amsterdam is opgegroeid en daarmee een belangrijke groep in de stad gehouden is.

Daarnaast stelt een meerderheid van de huurders die moest vertrekken een betere woning te hebben gevonden. Van Dantzig heeft goede hoop dat de geplande nieuwe regels rond voorrang zullen helpen meer jongeren te laten doorstromen.

De wethouder vindt ook dat huurders nog beter gewezen moeten worden op het feit dat het contract tijdelijk is. “Zodat ze zich bijvoorbeeld meteen inschrijven bij Woningnet.” Aan de stress van het zoeken van een huis in Amsterdam ontkom je volgens de wethouder niet, ‘dat geldt helaas voor heel veel mensen’.

Wethouder Zita Pels (Volkshuivesting) liet eerder al weten op basis van de evaluatie in gesprek te zijn met huurderskoepels en corporaties. Daarin wordt het eventueel herzien van de jongerencontracten, vastgelegd in de prestatieafspraken die volgend jaar aflopen, besproken.

