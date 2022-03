Welke lijsttrekkers zijn gepasseerd en wie kreeg 0 stemmen: opvallende Amsterdamse verkiezingszaken

Volledig scherm Carla Kabamba (rechts) van BIJ1 kreeg meer stemmen dan lijsttrekker Jazie Veldhuyzen. © Jakob van Vliet

1. Gepasseerde lijsttrekkers

Bij drie partijen was de lijsttrekker niet degene met de meeste stemmen. GroenLinks-voorman Rutger Groot Wassink (12.162 stemmen) moest nummer twee Imane Nadif (12.435 stemmen) voor laten gaan en bij Denk was lijstaanvoerder Sheher Khan (2524 stemmen) minder populair dan Süleyman Koyocu.

Bij BIJ1 bleek dat er zelfs twee kandidaten meer stemmen kregen dan lijsttrekker Jazie Veldhuyzen (4992): Carla Kabamba (5008) en Nilab Ahmadi (5531) waren geliefder bij de kiezer. Gevolgen voor de bemensing in de raad heeft dit overigens niet: alle partijen hebben voldoende zetels voor zowel de lijsttrekkers als de kandidaten door wie ze overvleugeld werden.

2. Lijstduwers geen stemmenkanonnen

Het lijstduwerschap is een curiositeit op zich: bekende of semi-bekende Amsterdammers die onderaan kieslijsten worden gezet in de hoop op wat extra aandacht en stemmen voor de partij. Het blijk niet of nauwelijks te werken.

Zanger, acteur en dj Eric Corton, lijstduwer voor GroenLinks, kreeg 288 stemmen, cabaretier Greg Shapiro kreeg een schamele 121 mensen zover om op D66 te stemmen en George van Houts, ooit acteur, nu fulltime complotwappie en kennelijk lid van de Boeren Basis Piraten, ontving 46 stemmen.

Ook oud-wethouders zijn geen stemmenkanonnen: Simone Kukenheim (D66) kreeg 154 stemmen, Touria Meliani (GL) 289, Mariek van Doorninck (GL) 174 en Egbert de Vries (PvdA) 167. Enige uitzondering was PvdA-oudgediende Hedy D’Ancona op wie 766 keer gestemd werd.

3. Feestpartij populairder dan SGP

In totaal brachten 324.869 Amsterdammers een geldige stem uit, waarvan de meeste naar de PvdA gingen: 57.093 stemmen. De partij met de minste stemmen was de Republikeinse Politieke Partij van lijsttrekker en enige kandidaat Delano Felter: hij trok 108 Amsterdammers over de streep. Hij deed voor de vierde keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en werd in 2016 veroordeeld tot een geldboete omdat hij vier jaar eerder tijdens een verkiezingsdebat pleitte voor een heteroseksuele hoofdstad.

GO, de politieke beweging van FvD-afsplitser en Eerste Kamerlid Henk Otten, kreeg slechts 219 stemmen. Dat is de helft van het aantal stemmen dat de Feestpartij van ‘lachgaskoning’ Deniz Üresin en filmmaker Robbie Muntz, ontving. De SGP bleef steken op driehonderd.

4. Laconiek onder nul stemmen

In totaal waren er deze keer 558 mensen verkiesbaar voor de Amsterdamse gemeenteraad, verdeeld over 26 partijen. Een van hen kreeg geen enkele stem: Geert van Schaik, de nummer achttien van de Democratisch Socialisten Amsterdam, een afsplitsing van de SP.

Van Schaik reageert laconiek als hem telefonisch om een reactie wordt gevraagd. “Ik vind het prima, het was toch niet de bedoeling dat ik in de raad zou komen. Ik ben bijna 61 en laat het graag aan jongere mensen.” Heeft Van Schaik dan ook niet op zichzelf gestemd? “Ik ben verhuisd naar Huizen, dus ik mocht niet stemmen in Amsterdam. Ik heb ook geen campagne voor mezelf gevoerd. Ben ik echt de enige met nul stemmen? Nou, dan heb ik me toch nog weten te profileren!”

5. Bezwaren tegen de uitslag

Het proces-verbaal met de uitslag vermeldt dat 1434 keer blanco is gestemd, en dat 1490 keer een ongeldige stem is uitgebracht (bijvoorbeeld door meerdere vakjes in te kleuren).

Er kwamen twee officiële bezwaren tegen de uitslag binnen: een Amsterdammer eiste dat de uitslag ongeldig werd verklaard omdat bij 1200 stemgerechtigden in Zuid geen stempas was bezorgd, Partij voor de Ouderen-lijsttrekker Wil van Soest (die niet terugkeert in de raad) wil een hertelling omdat er een opvallend groot verschil zou zijn tussen het aantal uitgebrachte stemmen op de PvdO voor de raad en voor stadsdeelcommissies.

Voormalig raads- en Tweede Kamerlid, tevens politiek cultfiguur Gonny van Oudenallen ondersteunt beide bezwaren. Het Centraal Stembureau schoof deze echter al terzijde.