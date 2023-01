Welzijnsclub Rotary viert 100-jarig bestaan in Amsterdam

NieuwsDe internationale welzijnsclub Rotary viert het 100-jarig bestaan in Nederland zaterdag in Amsterdam. In de middag is een festival in het Olympisch Stadion. ’s Avonds is er een feest in de stadsschouwburg, waar ook burgemeester Femke Halsema bij is.