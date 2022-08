Werkzaamheden in de De Wetbuurt in Amsteldorp opgeschort na protest bewoners

Geen inspraak

De buurt maakt zich ook kwaad over het ontbreken van inspraakmogelijkheden. Volgens de gemeente zou inspraak niet nodig zijn geweest omdat het slechts om ‘groot onderhoud’ gaat en niet om een nieuwe inrichting van de wijk. Er is ‘weinig tot geen sprake van keuzevrijheid of ruimte om extra wensen vanuit de buurt mee te nemen’, zei het stadsdeel begin augustus .

Drie weken later komt de gemeente daar dus op terug. “We hebben het verzet niet goed ingeschat doordat we geen reacties kregen op de brief waarin we de plannen hebben gemeld. Als het verzet zo groot is en aanhoudt, is het misschien netjes om in gesprek te gaan met de bewoners. Vanwege het reces kon dat niet eerder.”