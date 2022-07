Werkzaamheden zeven bruggen zeker halfjaar uitgesteld – en wéér duurder

De wethouder schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat er te veel ‘risico’s en onzekerheden’ aan het project kleven om volgens de oorspronkelijke planning ‘goed, veilig en voorspelbaar’ te kunnen starten. Als oorzaak noemt ze een moeilijker afstemming wegens corona, krapte aan personeel en onzekerheden in de levering van materialen. Daarnaast is de stad nog in gesprek met Monumenten & Archeologie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over welke elementen van zes monumentale bruggen behouden moeten blijven.