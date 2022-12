Wethouder clasht met raad over Brug over IJ: ‘U doet alsof er slecht is onderhandeld’

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) verwijt de gemeenteraad een rupsje-nooit-genoeg te zijn nu er wordt geklaagd dat er geen brug over het IJ is uitonderhandeld met het Rijk. ‘Dat is schadelijk voor onze onderhandelingspositie.’

Volledig scherm Een artist impression van een van de ideeën voor een brug over het IJ, met woningen. © DOMINIK PHILIPP BERNÁTEK

De wethouder moest zich donderdag niet voor de eerste keer verdedigen voor de miljardendeal die ze vorige maand heeft gesloten met het Rijk. Ze kwam tot een overeenkomst om grote infrastructurele projecten als de verlenging van de Noord/Zuidlijn, het doortrekken van de metrolijn vanaf Sloterdijk naar Haven-Stad en het verbouwen van Zuidasdok door te zetten.

Tot onvrede van de gemeenteraad komt er echter geen brug over het IJ. Eerder zei staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) al dat Amsterdam hier ook geen verzoek voor had ingediend. VVD-raadslid Daan Wijnants vroeg om opheldering: “Hoe je het ook wendt of keert, de fietsbrug is niet formeel ingediend. Hierdoor is niet aan de formele weging toegekomen. Ik maak me zorgen dat de onderhandelingsstrategie van Amsterdam niet on point is geweest.”

Van der Horst zei dat ze niet wist of ze moest huilen of lachen en noemde het een storm in een glas water. Ze wees erop dat ze vorige week al had aangegeven dat de brug wel in een voortraject was besproken, maar dat toen al was besloten dat de brug niet voldeed aan de voorwaarden voor deze miljardendeal en dat Amsterdam daarom geen projectvoorstel had ingediend. “U heeft gelezen dat staatssecretaris Heijnen onze lijn onderschrijft.”

Niet goed onderhandeld

De wethouder was het dan ook niet eens met de inhoudelijke kritiek. “Ik neem er aanstoot aan dat hier de suggestie wordt gewekt dat Amsterdam niet goed zou hebben onderhandeld. Amsterdam werd door het Rijk gezien als rupsje-nooit-genoeg. En wat etaleert u nu hier? Rupsje-nooit-genoeg. Dat is schadelijk voor onze onderhandelingspositie in de komende jaren. U doet net alsof er slecht is onderhandeld.”

Wijnants zei daarop dat het aan de raad is om te beoordelen of er wel of niet goed is onderhandeld en kreeg steun van raadslid Kevin Kreuger (JA21). Kreuger: “Wij controleren het college. Het kan zijn dat we vinden dat het college niet goed heeft onderhandeld. Wij mogen dat dan toch gewoon zeggen?”

Het raadslid zei daarnaast dat van de vier grote projecten er één niet doorgaat, verwijzend naar de sprong over het IJ. Elise Moeskops (D66) nam het eerder al op voor haar D66-wethouder. Ze was het niet met Kreuger en Wijnants eens dat de uitkomst van de onderhandelingen teleurstellend was. “Een zware typering, aangezien Amsterdam vijf miljard euro krijgt.”

Ook rechtse partijen fietsen

Van der Horst verdedigde zich door te stellen dat er geen enkele regio zoveel geld heeft gekregen als Amsterdam. “We moeten niet doen alsof alleen wij kunnen besluiten welke projecten kunnen doorgaan. Voor het Rijk was de Zuidasdok de prioriteit. Daar had het ook kunnen eindigen. We kunnen balen dat we niet alles hebben gekregen, maar we mogen ook kijken wat we wel hebben. En dat is veel.”

En over de fietsbrug? De wethouder en vrijwel alle politieke partijen waren het erover eens dat het een prioriteit blijft. GroenLinksraadslid Zeeger Ernsting zei daar gekscherend over: “Hartverwarmend dat alle rechtse partijen het nut van de fiets inzien.”

Van der Horst is ook hoopvol, nu Heijnen heeft aangegeven de brug net als elk ander voorstel te willen meenemen vanuit het afwegingskader. “De brug is niet helemaal van tafel. Laten we de zinnen van de staatssecretaris in ons voordeel gebruiken: dat er toch ruimte is.”