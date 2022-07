Wethouder Mbarki over snoepwinkel Candy Pirates: hier komen ook Amsterdammers

NieuwsOp de plek van The Seafood Shop in de Leidsestraat zit sinds kort een vestiging van Candy Pirates. Wethouder Sofyan Mbarki (Aanpak binnenstad) vindt dat de snoepwinkel bijdraagt aan de diversiteit van het winkelaanbod.

De binnenstad wordt steeds meer overgenomen door commercie en toeristen. Winkeliers rond de Leidsestraat en het Koningsplein zijn deze week met een waar charmeoffensief bezig om de Amsterdammer terug te brengen. “We willen geen tweede Damstraat worden,” zei een van de ondernemers.

Het stadsbestuur deelt de mening en loopt voorop als het gaat over een divers winkelaanbod. Dat zijn geen winkels waar prullaria worden verkocht aan toeristen. De Cheese Company, een kaaswinkel gericht op toeristen, ziet de gemeente liever ook verdwijnen. Nog bekender en nog vervelender: de Nutellawinkels. Welke Amsterdammer komt daar nou?

Wildgroei

Maar sinds enkele maanden zijn het de snoepwinkels die in de binnenstad als paddenstoelen uit de grond schieten. Tot ergernis van Amsterdammers, want zij ervaren dit als toeristenwinkels. Ook in de Leidsestraat zit er sinds kort een nieuwe boven op de bestaande snoepwinkels: Candy Pirates.

Genoeg reden voor VVD-raadslid Daan Wijnants om vragen te stellen aan wethouder Sofyan Mbarki. Wijnants wil weten of het stadsbestuur het met de VVD eens is dat deze winkels ervoor zorgen dat er weinig winkeldiversiteit is in de binnenstad. Mbarki is het daar niet mee eens.

De kersverse wethouder wijst erop dat de snoepwinkel wat betreft ‘bedrijfsvoering, reclame en presentatie van de winkels’ niet specifiek gericht is op toeristen en dagjesmensen. Vooral opvallend is wat hij schrijft als reactie naar Wijnants: ‘Ook Amsterdammers kopen snoep in zo’n snoepwinkel.’

Geen diversiteit

Juridisch heeft Mbarki gelijk, maar het is de vraag hoe dit helpt in de aanpak van de binnenstad. Candy Pirates zorgt tussen het rijtje Albert Heijn to go, New York Pizza, Ice Bakery, La Place, Wok to Walk, Febo, Candy Station, La Creperie, Starbucks, McDonald’s, Full Moon Garden, Snoop, Crystal Steakhouse, Maoz, Chipsy King en de Croissanterie op het eerste oog niet echt voor diversiteit.

Saillant is ook dat Candy Pirates de vervanger is van viswinkel The Seafood Shop. Een winkel in de Leidsestraat waar nog wel geregeld Amsterdammers en buurtbewoners naartoe kwamen, maar de winkel moest verdwijnen omdat deze te veel leek op een een snackbar.