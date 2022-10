Wethouder Pels: windmolens bij Noorder IJplas lijken haalbaar

AchtergrondWethouder Zita Pels (Duurzaamheid) is optimistisch over de windmolenplannen in Amsterdam-Noord bij de Noorder IJplas en bedrijventerrein Cornelis Douwes. Maar: ‘onder voorwaarden’. De windturbines blijken de woningbouwplannen van Haven-Stad in de weg te kunnen zitten.

Volledig scherm Houten windmolens langs de A8 en de A10 en drijvende zonnepanelen op de Noorder IJplas. © CIIID

In een brief aan de gemeenteraad is wethouder Pels vrijdag ingegaan op de plannen van energiecoöperaties om windturbines te bouwen langs de stadsrand van Amsterdam-Noord. Die lijken haar haalbaar, al werpt ze meteen een paar voorwaarden op.

Van de zeven plekken die geschikt lijken voor de bouw van windturbines liggen er twee op bedrijventerrein Cornelis Douwes langs het Noordzeekanaal. Daarvan wordt opgemerkt dat ze een belemmering kunnen vormen voor woningbouw. Op den duur wil Amsterdam hier in het nieuwe stadsdeel Haven-Stad tienduizenden woningen bouwen. Het is daarnaast zeer de vraag of een windturbine mogelijk is vlak bij scheepswerf Damen zolang hier nog wordt gewerkt met risicovolle machines.

Slagschaduw

Over de woningbouwplannen van buurgemeenten schrijft wethouder Pels dat de effecten van de Amsterdamse windmolens gering zullen zijn. Met name Oostzaan en Zaanstad hadden om deze reden geprotesteerd tegen de plannen om windturbines te bouwen langs de stadsrand.

Volgens Pels is het gevolg hoogstens dat er te veel ‘slagschaduw’ optreedt bij Achtersluispolder, een bedrijventerrein waar Zaanstad op termijn woningen wil bouwen. Deze hinderlijke flikkering bij elke wiekslag wordt ook voorzien voor Amsterdamse omwonenden, meer dan toelaatbaar is volgens het advies van gezondheidsexperts die de gemeente eerder aan het werk zette. Volgens Pels kan dat echter worden opgevangen door de windmolens op die momenten stil te zetten.

De geluidshinder lijkt binnen de normen te blijven die deze experts eerder hebben opgesteld, concludeert Pels. Zij herhaalt dat Amsterdam alleen akkoord gaat met de plannen als windturbines geen onaanvaardbare risico’s meebrengen voor de natuur en voor de gezondheid van omwonenden.

Participatiestaking

Vooral de bewoners van woonboten in Zijkanaal H maken zich daar grote zorgen over omdat zij direct aan de Noorder IJplas wonen. Zij kondigden eerder een ‘participatiestaking’ af en wilden niet meer meepraten over de plannen omdat de initiatiefnemers geen extra onderzoeken wilden doen, onder meer naar het draagvlak in de directe omgeving van de windmolenlocaties.

Pels betreurt de participatiestaking omdat ze wil dat zo veel mogelijk zorgen en ideeën van omwonenden worden meegenomen in de besluitvorming. Extra onderzoeken bieden volgens haar geen meerwaarde.

De wethouder komt ook tot die conclusie omdat uit nieuw onderzoek is gebleken dat veel omwonenden niet bepaald enthousiast zijn over de windmolenplannen. Volgens de wethouder volgt uit dat nieuwe onderzoek dat de helft van de bewoners van de Noorder IJplas en ‘havengebied Noord’ het niet eens is met de plannen. Een derde van de bewoners zou er wel mee instemmen.

De gemeente had in 2020 het draagvlak voor windenergie al gepeild in een toen door tegenstanders fel bestreden onderzoek van de gemeentelijke statistiekdienst OIS. Dit nieuwe onderzoek uit 2022 was nog niet bekend. Ook in de gemeenteraad werd in de tussentijd vergeefs gepleit voor nieuwe draagvlakonderzoeken.