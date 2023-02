Wethouder Zita Pels: doorstroming is de sleutel in de Amsterdamse wooncrisis

‘Fakkeld­rei­ger’ Kaag toch geen lijsttrek­ker Jezus Leeft, te weinig ondersteu­nings­ver­kla­rin­gen

Max van den Berg, de man die tot zes maanden cel is veroordeeld omdat hij met een brandende fakkel voor het huis van minister Kaag stond, staat toch niet op de lijst van partij Jezus Leeft bij de provinciale verkiezingen in maart. Partij en stembureau geven verschillende verklaringen voor waarom dat zo is.