Windmolens krijgen minder bijval van Amsterdammers sinds protest is losgebarsten

Volledig scherm Protest op de Dam tegen windmolens. © Hollandse Hoogte / ANP

Dat blijkt uit een onderzoek van het gemeentelijk statistiekbureau OIS naar het draagvlak voor de energietransitie. Iets meer dan de helft van de Amsterdammers, 52 procent, is volgens de peiling voorstander van meer windmolens in Amsterdam. Bij een OIS-peiling in het najaar van 2020 gold dit nog voor 65 procent van de Amsterdammers.

Lees ook Tegenstanders niet gerustgesteld door strengere normen voor windmolens rond Amsterdam

Binnen de stadsdelen waar de locaties voor windturbines worden gezocht is de verschuiving het duidelijkst. In Noord, waar windmolens gepland staan bij de Noorder IJplas en mogelijk ook langs de A10, ziet 36 procent de komst van nieuwe windturbines rond de stad niet zitten. Bij het draagvlakonderzoek in 2020 gold dit nog voor 19 procent van de Noorderlingen.

Het aantal voorstanders slonk tot 45 procent, terwijl twee jaar terug nog 62 procent van de bewoners van Noord positief was over extra windmolens. In Zuidoost, waar langs de A2 en bij de Gaasperplas eveneens wordt gekeken naar windmolenlocaties, daalde het aandeel van de voorstanders van 60 procent in 2020 naar 43 procent dit jaar.

Biomassa heeft afgedaan

Ook als het gaat om energie uit de verbranding van biomassa is een opmerkelijk verschuiving te zien in het draagvlak onder Amsterdammers. Zo’n 14 procent van de Amsterdammers noemde biomassa bij de peiling begin dit jaar een duurzame energiebron. In 2019 gold biomassa nog voor ruim een derde van de Amsterdammers als groen. Vanaf dat jaar kreeg het protest tegen biomassa in Amsterdam een gezicht toen op IJburg een actiegroep zich roerde tegen de plannen voor een biomassacentrale bij Diemen.

Anno 2022 zegt 45 procent van de Amsterdammers biomassa onder geen enkele voorwaarde aanvaardbaar te vinden als duurzame energiebron. Als de biomassa uit de regio komt en er zijn geen bomen voor gebruikt, kan 27 procent er wel mee leven.

Ongeveer een derde vindt stadsverwarming en kernenergie duurzaam. Daarmee neemt de steun voor deze energiebronnen onder Amsterdammers wel licht toe ten opzichte van eerdere peilingen. De enquête werd gehouden vóór de Russische inval in Oekraïne en de als gevolg daarvan verder gestegen energieprijzen, waardoor OIS de vraag opwerpt hoe het draagvlak voor de energietransitie zich sindsdien heeft ontwikkeld.

Heel in het algemeen zit het daarmee wel goed. In het nieuwe onderzoek noemde 85 procent van de respondenten de overstap naar duurzame energie een goede zaak. In 2020 ging het nog om driekwart. De steun is ook hoger dan gemiddeld in heel Nederland. Landelijk is zo’n driekwart voorstander van de overgang op duurzame energie.

CO 2 -uitstoot neemt af

Vorige maand bleek dat Amsterdam minder ver achterop is geraakt met zijn klimaatplannen dan eerder werd gedacht. Volgens berekeningen van adviesbureau CE Delft komt de Amsterdamse CO 2 -uitstoot in 2030 42 procent lager uit dan in ijkjaar 1990. Daarmee is de doelstelling van 55 procent CO 2 -besparing buiten bereik, maar de verwachtingen zijn al iets minder somber dan vorig jaar toen Amsterdam niet verder leek te komen dan 37 procent minder CO2 in 2030.

Uit de stukken die wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) vrijdag naar de gemeenteraad stuurde blijkt verder dat vooral de laatste jaren de Amsterdamse CO 2 -uitstoot sterk is teruggedrongen. In 2021 lag die 15 tot 20 procent lager dan in 2018 en een kwart lager dan in 2010, toen de Amsterdamse uitstoot piekte. De scherpe daling van de laatste jaren komt vooral doordat voor de opwek van elektriciteit minder steenkool is gebruikt en meer hernieuwbare energie van zon en wind. Daarvoor gaat OIS, dat ook deze berekeningen heeft gemaakt, uit van de stroom die gemiddeld door het hele land uit het stopcontact komt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.