Windturbines bij Noorder IJplas zijn weer een stap dichterbij

Volledig scherm Houten windmolens langs de A8 en de A10 en drijvende zonnepanelen op de Noorder IJplas. © CIIID

Deze locatie heeft ook de voorkeur van de initiatiefnemers, vijf coöperaties van Amsterdammers die hun eigen windenergie willen opwekken. Zij hadden binnen de A10 wel andere mogelijke plekken op het oog voor windturbines, maar daar kunnen windmolens de bouw van woningen dwarsbomen.

En dat wil het stadsbestuur pertinent niet. Windmolens mogen niet ten koste gaan van geplande woningbouw op bedrijventerrein Cornelis Douwes en Melkweg/Oostzanerwerf, allebei ten oosten van de A10. ‘Het college is voornemens alleen mee te werken aan turbines aan de westzijde van de A10 in het Noorder IJplasgebied,’ schrijft wethouder Pels woensdag in een brief aan de gemeenteraad.

Het gaat om drie windmolens van 200 meter hoog. Of die ‘tiphoogte’ te verenigen is met de aanvliegroutes naar Schiphol moet nog blijken. In nieuw onderzoek van TNO worden weinig obstakels verwacht, maar inspectiedienst ILT moet daar nog wel mee instemmen. In het nieuwe jaar gaat Amsterdam nog in gesprek met de gemeenten Zaanstad en Oostzaan, die ook zo hun nieuwbouwplannen hebben op korte afstand van de Noorder IJplas.

Overlast

Dat de windmolens geen onaanvaardbare risico’s opleveren voor gezondheid of natuur is voor het stadsbestuur cruciaal. De geluidsoverlast blijft gemiddeld onder de 45 decibel, een grens die de gemeente werd geadviseerd door een expertgroep van gezondheidsdeskundigen. De draaiende wieken kunnen bij een bepaalde stand van de zon een hinderlijke flikkering geven voor de omwonenden van zestig woonarken bij de plas, maar volgens dezelfde expertgroep is deze ‘slagschaduw’ zeventien dagen per jaar twintig minuten toelaatbaar.

Over de hinder van geluid en slagschaduw wil de gemeente handhaafbare afspraken vastleggen in de vergunning. De turbines kunnen bijvoorbeeld worden stilgezet op hinderlijke momenten met veel slagschaduw. Voordat de vergunning wordt aangevraagd worden van de initiatiefnemers nog maatregelen verwacht om de gevolgen voor de ecologie te beperken, al staat voor de gemeente al vast dat hier weinig impact te verwachten valt als de windmolens eenmaal draaien, hoogstens bij de bouw.

Pels komt nu tot een voorlopig standpunt, schrijft ze. Een definitief oordeel velt Amsterdam in het nieuwe jaar in een advies aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied die zich namens de provincie buigt over de vergunningaanvraag van de initiatiefnemers. Voordat de stad een definitief standpunt inneemt worden de gemeenteraad en de stadsdeelcommissie Noord nog om advies gevraagd.

De bewoners van de woonarken bij de Noorder IJplas zijn fel tegen de bouw van de windturbines. Eerder deze maand reageerden ze al verbolgen op de keuze om de windmolens bij de plas te bouwen en niet bij bedrijventerrein Cornelis Douwes, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.

