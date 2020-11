Winkelpand op Johan Huizingalaan beschoten

Aangehou­den automobi­list moet 1,5 miljoen euro betalen: ‘Hij had nét niet genoeg bij zich’

12 november De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een automobilist aangehouden die nog anderhalf miljoen euro heeft openstaan bij het CJIB, het Centraal Justitieel Incassobureau. De man had zoveel geld niet en moet om die reden bijna drie jaar de cel in, maakte de politie bekend.