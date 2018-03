Winterjassen uit: eerste officiële lentedag is een feit

Dat meldt Weeronline.nl. De laatste keer dat die temperatuur werd bereikt, was op 29 oktober.



Omdat er veel bewolking is, is het niet volop lenteweer, aldus Weeronline. In Amsterdam is het vanmiddag met 10 a 17 graden erg zacht. Er zijn veel wolkenvelden met soms wat zon.



Buien

Later in de middag en vanavond kan vanuit het zuiden wat regen vallen. Zondag trekken vooral in de ochtend buien over het land. In de middag zijn er ook droge perioden met soms zon. Het wordt dan 11 tot 15 graden.



Daarna komende dagen wordt het weer iets koeler, met veel bewolking en af en toe een bui.



Lees ook: Op deze terrassen kun je genieten van de eerste lentezon