Woensdagochtend twee uur lang geen treinen rond Amsterdam, Utrecht en Alkmaar

Wordt het code zwart? ‘We gaan een spannend weekeinde in’

23 april Gehoopt werd op een daling van de coronabesmettingen deze week. Ondertussen is het aantal covidpatiënten in de ziekenhuizen juist flink aan het stijgen. “De ziekenhuizen liggen overvol,” zegt Frank Bloemers, traumachirurg in het Amsterdam UMC.