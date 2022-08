Woning beschadigd door uitslaande brand in Noord

NieuwsBij een woning in Amsterdam-Noord is maandagavond brand uitgebroken. Een steekvlam ontwikkelde zich snel tot uitslaande brand. Alle mensen die aanwezig waren in de woning en een hond zijn door de brandweer uit huis gehaald.

Volledig scherm

De brandweer kreeg rond 19.45 melding binnen van de brand in een portiekwoning aan het Grootzeil in Noord. Alle mensen die op dat moment aanwezig waren in de woning en zijn door de brandweer uit huis gehaald. Ook een hond werd in veiligheid gebracht.

Zeven mensen zijn door ambulancepersoneel nakeken, vanwege het mogelijk inademen van rook. Geen van hen hoeft naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of alle zeven mensen in de woning waren ten tijde van de brand, of dat het ook om buren gaat.

De brand begon met een steekvlam, maar ontwikkelde zich snel. Wat de steekvlam veroorzaakte is onduidelijk. Het sein brandmeester is inmiddels gegeven, laat een woordvoerder van de brandweer weten. “De laatste smeulende resten worden nog nagekeken."

Het is nog onduidelijk of de bewoners maandag terug kunnen naar huis. Volgens de woordvoerder is er ‘best wat schade’. De brandweer heeft ook de omliggende woningen in de portiekflat nagekeken, maar zij raakten niet beschadigd door de brand. Mochten de bewoners maandagavond niet naar huis kunnen wordt opvang geregeld.

