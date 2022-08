Woning beschoten in de Witte de Withstraat: ‘Ik zag de angst in de ogen van mijn zoon’

Volgens een woordvoerder van de politie is één verdachte gevlucht op een scooter. Er is geschoten op de slaapkamer van de zoon van het gezin dat er woont. Hij was op dat moment in de kamer en hij was nog wakker, zegt zijn moeder. “Doordat hij net geopereerd is aan zijn knie kon hij niet opstaan en weglopen. Toen hij de knallen hoorde, schreeuwde hij mijn naam. Ik zag de angst in zijn ogen toen ik in zijn kamer kwam.”