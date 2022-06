Woning in Noord gesloten na vondst vuurwapens en drugs

Podcast Vooruit­blik op Keti Koti 2022: hoe Keti Koti groot werd in Amsterdam

Keti Koti is niet meer weer weg te denken uit Amsterdam. Ook in 2022 komen op 1 juli veel Amsterdammers naar het Oosterpark om de vrijheid te vieren en stil te staan bij het slavernijverleden. Hoe is deze viering tot stand gekomen? En waarom is juist het Oosterpark de aangewezen plek voor deze dag?

28 juni