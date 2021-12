Woning persfotograaf AT5 beschadigd na twee ontploffingen

Nieuws Loods Ruigoord verwoest in grote brand: ‘Het besef moet nog komen’

In de culturele vrijhaven Ruigoord in het Westelijk Havengebied woedde maandag een grote brand in een vrijstaande loods. Gewonden vielen er niet, maar van het pand en de inhoud is weinig meer over. Dat doet pijn bij de Ruigoorders.

9:31