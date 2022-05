Woonbootbewoners halen bakzeil bij rechter over verhoging liggeld

Woonbootbewoners hebben bakzeil gehaald bij de rechter over de verhoging van de precariotarieven in 2020. In vergelijking met 2019 is het liggeld voor vorig jaar zo goed als verdubbeld. Ze hebben nu hun hoop gevestigd op de formerende partijen om de verhoging alsnog terug te draaien.

Door het verhoogde liggeld nemen de lasten voor woonbootbewoners met gemiddeld honderd euro per maand toe.

Voor sommige woonbootbewoners leidt de verhoging die door de gemeenteraad is vastgesteld tot financiële problemen. Tot en met 2019 was het liggeld 6,67 euro per vierkante meter. Sinds vorig jaar ligt het tarief op 13 euro voor schepen in de stadsdelen Centrum, Oost, Zuid en West en op 11 euro daarbuiten. Door deze verhoging nemen de woonlasten met gemiddeld honderd euro per maand toe. Volgens woonbootbewoners ‘is het onderhoud van een woonboot al duur’ en ‘is niet duidelijk waar de opbrengsten voor worden gebruikt’.

Vorig jaar vertelde Michel Groen in Het Parool dat zijn liggeldtarief, ook wel precario genoemd, van 1500 naar bijna 3000 euro is gegaan. Een bedrag dat voor hem niet zomaar op te hoesten is. “En gezien mijn leeftijd denk ik niet dat mijn inkomen nog erg zal groeien,” zei Groen destijds. Het is een probleem waar meer woonbootbewoners mee kampen. Daarom stapten zij gezamenlijk naar de rechter.

‘Belangen meegewogen’

De rechtbank oordeelt echter ‘dat de gemeenteraad bij het voorbereiden en vaststellen’ van de verhoging ‘de negatieve gevolgen’ heeft afgewogen en ‘dat hun belangen meegewogen zijn’. De rechtbank wil daarom niet op de stoel van de gemeenteraad gaan zitten om de verhoging terug te draaien. Dat zou alleen kunnen als ‘het tarief leidt tot een onredelijke en willekeurige belastingheffing’ die verkeerd is uitgepakt en die de raad ook niet voor ogen had, maar daar is volgens de rechter in dit geval geen sprake van.

Een van de eisers zei op de zitting dat het ‘redelijker’ zou zijn als bij de vaststelling van het precariotarief rekening wordt gehouden ‘met de draagkracht van de bewoner’. De rechter schrijft echter in het vonnis dat dit volgens de Gemeentewet niet toegestaan is, en daardoor niet mogelijk.

Teleurstelling en hoop

Sander Rutten, voorzitter van de Woonbootvereniging Amsterdam (WVA), trok voor het proces samen met vier andere woonbootverenigingen op. Samen vormden ze de Woonboten Coalitie Amsterdam (WCA) om het precariotarief aan te vechten. Hij noemt de beslissing van de rechter ‘teleurstellend’. “We hadden de hoop gekregen dat de rechterlijke macht het besluit zou terugdraaien en zou zeggen tegen de gemeenteraad: ‘kijk er nog eens kritisch naar’.”

Hij zegt dat ze nu ‘teruggaan naar de politiek’. “Voor kerst is er een motie aangenomen om te kijken of er middels huur of erfpacht een alternatief moet komen voor precario dat meer ligplaatszekerheid biedt. Dan zijn de woonbootbewoners niet meer vogelvrij. Dus het is nu afwachten hoe de formatie loopt. Dat ze het wegschrijven of echt gaan opschrijven in het coalitieakkoord. We hopen dat de formerende partijen ons nog tegemoet komen.”