Woonhuis Etty Hillesum terecht bestempeld als monument

De gemeente Amsterdam heeft het vroegere woonhuis van de Joodse schrijfster Etty Hillesum, Gabriël Metsustraat 6, terecht aangewezen als gemeentelijk monument. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak die was aangespannen door de eigenares van een appartement in het pand.

Volledig scherm Etty Hillesum in haar kamer aan de Gabriël Metsu­straat 6, circa 1939. © Meylink, Bernard/Joods Historisch Museum

De bewoonster wil het pand slopen en herbouwen met een extra verdieping erop. Ze kreeg daarvoor aanvankelijk een vergunning, maar daar ging in 2020 een streep doorheen als gevolg van de aanwijzing tot gemeentelijk monument.

In het huis aan de Gabriël Metsu­straat in Zuid, op nummer 6, schreef de Joodse twintiger Etty Hillesum in 1941 en 1942 haar indringende dagboek. Het werd, 38 jaar nadat ze was vermoord in Auschwitz, gepubliceerd onder de titel Het verstoorde leven.

Verschillende erfgoedverenigingen en maatschappelijke organisaties maakten vorig jaar bezwaar tegen de plannen van de eigenares, onder meer met een petitie. Wethouder Touria Meliani noemde het pand belangrijk erfgoed voor de stad, dat inzicht beidt in de levens van Amsterdamse Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Vele verbouwingen

De huidige eigenares vindt het feit dat Hillesum er destijds heeft gewoond niet genoeg reden voor de aanwijzing tot monument, die bovendien politiek gemotiveerd zou zijn geweest. Volgens haar verkeert het pand door vele verbouwingen allang niet meer in de staat waarin het verkeerde toen Hillesum er woonde. De Raad van State gaat daar niet in mee.

De vrouw ving vorig jaar ook al bot bij de Amsterdamse rechtbank. Die stelde haar in het ongelijk in een zaak met dezelfde inzet, waarin zij het opnam tegen de gemeente, het Niod en de Anne Frank Stichting.

Auschwitz

De in Middelburg geboren Hillesum (1914-1943) betrok in 1937 een kleine kamer in het pand, een voormalige stalhouderij met koetsverhuur, en woonde er zes jaar. Ze moest op haar 29ste naar Westerbork en werd eind 1943 in Auschwitz vergast.

Hillesum schreef in haar dagboeken over de liefde, haar relaties en vriendschappen, de oorlog en het bestrijden van haatgevoelens. Ook het huis werd genoemd, dat is gelegen aan het Museumplein. Door haar raam zag ze de ijsbaan en het Rijksmuseum. ‘Al drie jaar leef ik in deze kamer, ik ben dankbaar voor iedere dag dat ik er leef en werk.’