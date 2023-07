Woonwagenbewoners sceptisch over nieuwe plannen Amsterdam: ‘We gaan van uitsterf- naar uitstelbeleid’

Amsterdammer helpt Amsterdammer Met een goed fornuis houden Abed en Sanaa meer tijd over om hun kinderen een eerlijke start te geven

Op veel plekken in Amsterdam wonen mensen in armoede. Met hulp van Paroollezers laat de stichting Amsterdammer helpt Amsterdammer wekelijks een wens in vervulling gaan. Vandaag: Abed Al Geboury en Sanaa Alhletem doen er alles aan om hun vier kinderen een eerlijke start in Nederland te geven. Een goed fornuis zou kostbare tijd schelen. Kosten: 550 euro.