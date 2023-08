World Press Photo 2023 in Amsterdam: hier moet je zijn

Nieuws Cobra Museum in ‘acute, zorgelijke financiële situatie’

Het Cobra Museum in Amstelveen verkeert in een ‘acute, zorgelijke financiële situatie’. Dat stelt de burgemeester van Amstelveen in een brief aan de gemeenteraad. De situatie is zorgelijker dan eerder door het museum is ‘voorgespiegeld’ en het verwachte tekort voor dit jaar is 700.000 euro.