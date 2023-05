WV-HEDW 4 verliest thuis tegen Odysseus '91 2

Update Hof legt 11,5 jaar cel en tbs op voor doodschie­ten Bas van Wijk

De 23-jarige Samir el Y. is vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot 11,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodschieten van de 24-jarige Bas van Wijk. Met het arrest is een vormfout die het Openbaar Ministerie in de zaak maakte, rechtgezet.