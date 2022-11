Xavi (15) uit Zuidoost wint Kinderprijs: ‘Blijf het positieve aandacht geven’

Volledig scherm Xavi Dors en zijn vader, Waltoo Dors, met wie hij de stichting Voetballen Voor Veiligheid heeft opgericht. © Waltoo Dors

Aandacht vragen voor, en meehelpen met extra veiligheid voor jong en oud. Dat is het doel dat Xavi voor ogen had toen hij startte met de stichting Voetballen Voor Veiligheid. Hij wilde iets doen na alle geweldsincidenten in Zuidoost en vroeg zich af hoe hij kon bijdragen aan een veilige omgeving voor jongeren om hen zo te inspireren een positief leven te leiden.

“Er wordt veel aandacht gegeven aan de negatieve dingen van Zuidoost en alles wat je aandacht geeft groeit,” legt Xavi uit. “Dus ik zeg, blijf aandacht geven aan het positieve, dan gaat dat groeien. En daar probeer ik dus zo goed mogelijk aan bij te dragen.”

Hoe dat er dan uitziet? “Ik geef toernooien, clinics en workshops en regel ook gastlessen op scholen.”

Naast de fysieke samenkomsten zorgt Xavi er via Instagram ook voor dat jongeren met elkaar in gesprek kunnen. “Ik heb veel volgers en dan vraag ik, wat willen jullie deze week bespreken? Dan regel ik vervolgens een digitale meeting waaraan ook professionals meedoen.”

Kleine beetjes

Het motto ‘be good 4 your hood’ pronkt niet alleen op zijn shirt, maar komt ook tot uiting in wat hij doet. Een voorbeeld: “Vorig jaar heb ik in de kerstperiode jongeren verzameld om voor eenzame ouderen berichtjes te schrijven en in hun brievenbus te stoppen. Ook help ik voedselpakketten samen te stellen voor mensen die het moeilijk hebben.”

Of hij trots is op wat hij doet? “We moeten gewoon samenleven in deze samenleving. Alle kleine beetjes helpen.”

In totaal waren tien kandidaten genomineerd voor de Nationale Vfonds Kinderprijs. De award werd uitgereikt door staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Over de andere kandidaten spreekt Xavi met lof: “Het zijn allemaal winnaars, want ze hebben zich allemaal goed ingezet.”

Xavi is trots op zijn prijs, waaraan een bedrag van duizend euro is verbonden. Dat hij hem heeft gewonnen heeft hij dan ook zeker gevierd: “Mijn familie was hier,” zegt hij, “maar nu is het wel weer afgelopen. Morgen moet ik gewoon weer naar school!”

