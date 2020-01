Zakkenroller in Afas Live aangehouden met 30 telefoons in zijn broek

De band speelde paar dagen eerder in Antwerpen. Daar werden al zo'n 50 telefoons gestolen van concertgangers, vertellen agenten in een video van Politie Amsterdam over de ‘hele bijzondere aanhouding’. Omdat het volgende optreden van de band in Amsterdam stond gepland, besloot de Antwerpse politie in het kader van een Europese samenwerking om mobiel banditisme tegen te gaan hun Amsterdamse collega’s op de hoogte te brengen. Zij besloten na deze waarschuwing om extra politiemensen in te zetten bij het concert in Amsterdam.