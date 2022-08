Zapp koopt contracten toch niet af, oud-medewerkers stappen naar vakbond: ‘Voel me genaaid’

Volledig scherm © Zapp

“Ik voel me genaaid dat ik het nu opeens niet meer krijg,” zegt een bezorger van Zapp die nog vier maanden bij het bedrijf in dienst zou zijn en net als zijn collega’s liever anoniem blijft. Hij vertelt akkoord te zijn gegaan met een vaststellingsovereenkomst, een contract waarmee werkgever en werknemer het dienstverband vrijwillig beëindigen, waardoor hij met een aanzienlijk geldbedrag zou vertrekken. Alleen de handtekeningen ontbraken nog. Vlak voordat hij zijn krabbel zou zetten, kreeg hij echter te horen dat concurrent Gorillas de darkstores van Zapp zou overnemen en de regeling van de baan is.

En hij is niet de enige. Zo’n dertig werknemers hebben zich bij vakbond FNV gemeld; waarschijnlijk is de groep nog groter. Ze vertellen in verregaande onderhandelingen te zijn geweest met Zapp over de afkoop van hun contract, nadat het bedrijf half juni bekendmaakte Nederland te verlaten.

Een 25-jarige werknemer uit Oost-Europa zegt zeer teleurgesteld te zijn. Hij zou tot oktober in dienst zijn bij het bedrijf en volgens plan vorige week zijn vaststellingsovereenkomst tekenen. “Maar in plaats daarvan kreeg ik een vage mail dat het uitgesteld werd en dat ze mij 48 uur later zouden informeren. Dat werd weer verlengd en toen kreeg ik de mail dat ze overgenomen waren en dat ik nergens meer recht op had.”

Volgens de overeenkomst, die is ingezien door Het Parool, zou de werknemer duizenden euro’s krijgen van de flitsbezorger om het contract te beëindigen. ‘Je krijgt betaald voor je opzegtermijn van één maand, transitievergoeding (een derde van je maandsalaris voor elk jaar dat je bij Zapp werkt, pro rata), je resterende vakantiedagen en een maandsalaris extra,’ staat in de e-mail die met de overeenkomst werd meegestuurd.

Doorwerken bij Gorillas

Sommige medewerkers kregen vorige week tot tweemaal toe te horen dat het moment om hun handtekening te zetten werd uitgesteld, om uiteenlopende redenen. Vrijdag ontvingen ze het bericht dat Gorillas de darkstores – inclusief de bezorgers – van Zapp overneemt en dat de vaststellingsovereenkomst niet meer geldt. Wel kunnen ze aan het werk bij Gorillas.

Maar de bezorgers die bij FNV hebben aangeklopt, zeggen niet voor Gorillas te willen werken. Ze willen helemaal niet meer als bezorger werken of hebben al eerder voor Gorillas bezorgd en slechte ervaringen met het bedrijf. Daarnaast steekt het dat sommige collega’s het bedrag wel al uitbetaald kregen.

Gorillas zegt niet op de hoogte te zijn van geweest van de verregaande onderhandelingen van sommige werknemers met Zapp over het afkopen van hun contract. Het bedrijf zegt dat het uitgangspunt altijd is geweest om juist zoveel mogelijk werknemers van Zapp aan het werk te houden. Volgens Gorillas lijkt het erop dat een grote groep oud-medewerkers daar blij mee is en wél de overstap maakt.

Ongelijke behandeling

Zapp zegt dat een vaststellingsovereenkomst voor deze groep medewerkers niet meer nodig is, aangezien de werknemers hun baan behouden. Eerste prioriteit voor het bedrijf was ‘het beschermen van zoveel mogelijk banen’. Het is onduidelijk waarom Zapp de vaststellingsovereenkomsten nog aanbood, terwijl de onderhandelingen over de overname al in een ver stadium waren.

Mochten de werknemers naar de rechter stappen, dan is het volgens advocaat arbeidsrecht Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS nog ‘geen uitgemaakte zaak’ wie er aan het langste eind trekt. “Uitgangspunt is dat een werkgever een voorstel mag intrekken zolang het nog niet is aanvaard. Maar in dit geval lijkt de werkgever onderhandeld te hebben, terwijl die wist dat een overname eraan zat te komen én zijn er werknemers die wel al hun handtekening hebben gezet. Werknemers zijn dus ongelijk behandeld. Dat zijn twee punten waarop de werknemers zouden kunnen proberen af te dwingen om de overeenkomst alsnog rechtsgeldig te laten verklaren.”