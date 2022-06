Zapp-personeel gaat actievoeren om goede ontslagregeling

Volledig scherm Een flitsbezorger van Zapp. © Harold Versteeg/ANP

Volgens Radical Riders, een vakbond opgericht voor bezorgers van online bestelde maaltijden of boodschappen, heeft Zapp zijn werknemers in een videovergadering meegedeeld dat ze per 1 september worden ontslagen. De bond eist nu een genereuze ontslagregeling, doorbetaling van de lonen tot het einde van het contract en volledige transparantie over de aanstaande stappen van Zapp in Nederland.

Vertrek

Zapp, met enkele honderden medewerkers actief in Amsterdam en Rotterdam, kondigde eerder deze week aan een vertrek uit Nederland te overwegen. De regelgeving rond pakhuizen in die steden zou voor te veel onzekerheid zorgen. Amsterdam en Rotterdam leggen de groei van zogeheten darkstores in binnensteden aan banden, wat snelle bezorging moeilijker maakt. Volgens Radical Riders heeft Zapp in een Zoomgesprek met personeel ook gezegd dat een poging om het Nederlandse onderdeel te verkopen was mislukt.

Radical Riders was voor de aankondiging van het vertrek uit Nederland al verwikkeld in een conflict met Zapp. Zo klaagde de bond over onveilige werkomstandigheden. Medewerkers dreigden bovendien met een staking voor betere beloningen en duidelijkere communicatie. Daarnaast hekelden ze een concurrentiebeding in hun contract, waardoor ze niet als fietskoerier aan de slag konden voor andere bedrijven na hun dienstverband bij Zapp.

Behalve Zapp zijn in Nederland ook Getir, Gorillas en Flink actief als bezorgers van boodschappen die vaak binnen enkele minuten na bestelling worden geleverd. Tijdens de lockdowns groeiden deze bedrijven razendsnel, maar winst maken ze nog niet. Investeerders lijken ook voorzichtiger geworden met het geld dat ze in deze start-ups steken.