Zaterdag 3 september deels geen treinen naar Bijlmer Arena

Volledig scherm © ANP / ANP

Naast de wedstrijd die Ajax speelt in de Johan Cruijff Arena, tegen SC Cambuur, zijn er uitverkochte concerten in de Ziggo Dome (Kensington) en Afas Live (Yade Lauren) en vervoert de NS liefhebbers van de Formule 1-race op Zandvoort.

“Precies op het moment dat de voetbalwedstrijd eindigt, zitten de treinen rondom het Arena-gebied vol met F1-fans op weg naar huis,” meldt de NS. De vervoermaatschappij is niet in staat om extra treinen te laten rijden of die extra stops te laten maken.

Waarborgen veiligheid

Ook het verplaatsen van de wedstrijd van Ajax - SC Cambuur naar een andere dag, een andere plek of een ander tijdstip bleek niet mogelijk. De NS laat weten dat ze daardoor de veiligheid van reizigers op station Bijlmer Arena niet kan waarborgen. Daarom stoppen er vanaf circa 14.15 uur geen treinen meer op de stations Bijlmer Arena, Holendrecht en een deel van Duivendrecht. De treindienst vanaf deze stations wordt vanaf 20.30 uur hervat. Het gebied blijft wel bereikbaar met de metro.

De Ziggo Dome vindt het besluit van de NS ‘te belachelijk voor woorden’, laat directeur Danny Damman desgevraagd weten. “We hebben een groot probleem,” aldus Damman. “Dan heb ik het niet over de fans. Maar ook over de enorme hoeveelheid flexpersoneel waar wij gebruik van maken en die nu de Ziggo Dome niet kunnen bereiken.” De Ziggo Dome heeft de afgelopen weken al intensief overleg gevoerd met de NS, maar tevergeefs. “Ik snap niet waarom de NS deze keuze maakt en de concert- en voetbalfans zo benadeelt.”

Samen met Afas Live en de Johan Cruijff Arena gaat Ziggo Dome proberen de situatie toch in goede banen te leiden. “We gaan proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren over de situatie, dat is het enige dat wij kunnen doen. Maar dat dit tot grote, grote problemen gaat leiden als alle mensen die met de trein zouden komen nu de auto nemen, kan je op je vingers natellen,” aldus Damman.

Verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst van Amsterdam zegt in een reactie: “Op dit soort drukke dagen met meerdere evenementen waar veel bezoekers op afkomen, is bereikbaarheid altijd al een uitdaging. Nu NS heeft besloten dat bezoekers niet met de trein via Station Bijlmer Arena kunnen reizen, wordt het nog moeilijker om alle bezoekers snel het gebied in en uit te krijgen.” De wethouder zegt hard te werken aan alternatieve reismogelijkheden, ‘door de inzet van extra metro’s en door het creëren van extra parkeergelegenheid’.

Supporters van SC Cambuur lieten eerder deze week nog weten dat ze de wedstrijd tegen Ajax gaan boycotten. Ze willen daarmee hun onvrede laten blijken over het optreden van de beveiliging en de politie in Amsterdam in het verleden. Volgens hen is er aan misdragingen ‘onnodig vijandig en ontregelend optreden voorafgegaan’, waar alle supporters aan blootgesteld werden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.