Zeeleeuwtje geboren in Artis

Volgens de dierentuin maken moeder en het jong het goed en bouwen ze een band op.

Het gaat om een mannetje, dat zelf zal beslissen wanneer het naar buiten gaat. Dan is de zeeleeuw ook voor bezoekers van de dierentuin te zien. Naar verwachting is dat later deze week.

Zeeleeuwenpups kunnen direct na de geboorte nog niet zwemmen. Ze leren dit van de iets oudere dieren uit de groep.

Toch heeft de pasgeboren zeeleeuw zich wel al kort buiten laten zien. ‘Het jong probeerde gisteren al even naar buiten te gaan, maar daar was moeder het nog niet mee eens,’ laat Artis zaterdag via Instagram weten. Op een filmpje zie je hoe de moeder het welpje terughaalt naar het binnenverblijf.

Californische cyclus

Californische zeeleeuwen hebben een draagtijd van twaalf maanden. Zeeleeuwvrouwtjes worden meestal in mei of juni bevrucht, maar de bevruchte eicel ontwikkelt zich pas in januari of februari tot een embryo. Deze vertraagde implantatie zorgt volgens Artis ervoor dat de jongen precies een jaar na bevruchting ter wereld komen.

Dit hangt samen met het voedselaanbod. Zodra het water warmer wordt, is er minder vis te vinden en gaan de zeeleeuwen minder eten. De laatste negen maanden gaat de groei weer verder en de meeste zeeleeuwen worden in juni geboren.

