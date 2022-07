Zeer grote brand bij recyclebedrijf Westpoort geblust

UpdateDe zeer grote brand die vrijdagavond woedde aan de Kwadrantweg in Westpoort is geblust. Omdat er veel rookontwikkeling was, werd rond 21.10 uur een NL-Alert verstuurd. De rook was tegen het einde van de avond verminderd. Even na middernacht was de brand geblust.