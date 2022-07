Zeer grote brand bij recyclebedrijf Westpoort zorgt voor rookwolk boven de stad

Jakob Wedemeijer voorgedra­gen als wethouder in Alkmaar

Voormalig wethouder Wonen Jakob Wedemeijer is voorgedragen als wethouder in Alkmaar. Daarmee vertrekt de SP’er uit Amsterdam, waar hij Laurens Ivens als wethouder Wonen opvolgde nadat deze in opspraak kwam en moest opstappen.

