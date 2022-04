Zes jaar cel voor medeverdachten in moordzaak Ayla Mintjes

Nieuws Jeffrey V. vrijgespro­ken van voorberei­den moordaan­slag op Anis B., die Ayla Mintjes fataal werd

Amsterdammer Jeffrey V. (23) is vrijdag vrijgesproken van het als ‘spotter’ mee voorbereiden van de liquidatie van crimineel Anis B. Anis B. en zijn vriendin Ayla Mintjes werden op 16 mei 2021 in de Maassluisstraat in Slotervaart onder vuur genomen in hun auto, waarbij niet B., maar Mintjes werd doodgeschoten.

