Zij steken dit weekend met een 60-jaar oud sloepje Het Kanaal over: ‘Alle vertrouwen dat het goedkomt’

Het lijkt wel een scène uit een avonturenfilm: in een sloepje Het Kanaal oversteken. Toch gaan twee Amsterdammers de gok wagen: in een oude reddingssloep willen ze vanuit Vlissingen naar Londen varen. ‘Vooral onze moeders zijn bang.’

Volledig scherm De acht meter lange sloep genaamd ‘General’, mét uitgehangen Amsterdamse vlag. © Michiel Heynen

De droom van Koen Aardewijn (34) en Michiel Heynen (34) begon zestien jaar geleden, toen de twee samen naar de hoofdstad verhuisden. Ze werden, samen met twee andere vrienden, de trotse eigenaren van een zestig jaar oude reddingssloep. Want, zo vonden de vrienden: “Een sloepje hoort eigenlijk wel bij wonen in Amsterdam.”

De acht meter lange sloep genaamd ‘General’ werd volledig opgeknapt en heeft op een paar tochten na altijd aan de Keizersgracht gelegen, met een Amsterdamse vlag eraan.

“Onze inspiratie komt van de Engelandvaarders die tijdens de Tweede Wereldoorlog Het Kanaal zijn overgestoken,” vertelt Heynen. “En natuurlijk een beetje van mijn naamgenoot Michiel de Ruyter die verantwoordelijk was voor de Tocht naar Chatham. We wilden al langere tijd gaan, maar eerst moest alles technisch in orde zijn. Vanwege de coronapandemie was er lang veel onzekerheid of we konden varen. Nu zijn we er echt klaar voor.”

De mannen vertrekken vrijdag rond zes uur ‘s ochtends vanuit Vlissingen. Vandaar varen ze eerst naar Ramsgate, daarna op zaterdag naar Sheerness om vervolgens zondag aan te komen in Londen, waar ze aanmeren in St. Katharine’s Docks, nabij de Tower Bridge.

Drukke zeeroute

Volgens Heynen komt het niet vaak voor dat een sloep zonder in konvooi te varen Het Kanaal oversteekt. “En zeker niet zo’n oude reddingssloep, met enkel een dieselmotortje.” Toch zijn er uitzonderingen: Heynen wijst op Prins Bernhard, die ooit in de Waterdream in zeven uur en veertig minuten over het water van Nederland naar Engeland voer. “Maar die boot was nieuw, en voorzien van de nodige pk’s. Wij hebben slechts 22 pk.”

Het Kanaal is de drukst bevaarde zeeroute ter wereld, vertelt Heynen. “Dat is ook de reden waarom mensen niet vaak met open boten de oversteek maken. En al helemaal niet met een sloep.”

Toch zien de dertigers uit naar dit avontuur. “Eigenlijk zijn vooral onze moeders bang,” grapt Heynen. “Er kan altijd wat gebeuren, maar we zijn goed voorbereid en dat is een geruststellende gedachte. We hebben een reddingsbootje mee, waar we zo nodig meteen op kunnen springen.”

Ook heeft het duo een marifoon, waarmee je kunt communiceren met andere boten op het water alsmede met walstations zoals sluizen, verkeersposten of de kustwacht. “En natuurlijk zouden we niet gaan varen als onze boot niet in uitstekende staat was. We hebben er alle vertrouwen in dat het goedkomt en hebben veel zin in dit weekend.”