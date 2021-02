Zijingangen Vondelpark dicht om drukte te voorkomen

Volledig scherm De politie maakte woensdag een einde aan de drukte in het Vondelpark. © Joris van Gennip

Dat heeft burgemeester Femke Halsema woensdagavond gezegd, na overleg met het Openbaar Ministerie en de politie. Aanleiding is de drukte die woensdag ontstond in het park, waarbij de politie moest ingrijpen. Er zijn twee mensen aangehouden, één bezoeker is gewond geraakt.

De burgemeester spreekt van een ‘afkoelperiode’. Het Vondelpark blijft in principe open, omdat openbare ruimte in de stad schaars is. Wel laat de gemeente weten dat als de maatregelen niet het gewenste effect hebben, een volledige sluiting niet is uitgesloten.

Terrassen en Artis

Eerder op de woensdag kondigde Halsema al maatregelen aan; toen sprak de gemeente nog van een sluiting tussen 10.00 en 20.00 uur bij mooi weer. Tegelijkertijd riep de burgemeester op tot een volgende stap in de versoepelingen: een heropening van terrassen en Artis. Volgens haar willen mensen vooral naar buiten met het mooie lenteweer. “Mensen verlangen ernaar om elkaar te zien en dan is buiten echt het veiligst.”

‘Massale overtreding’

Er waren woensdag vooral veel jongeren in het Vondelpark. Er werd door sommigen alcohol gedronken, lachgas gebruikt en gedanst. Halsema sprak van een ‘massale overtreding van de coronamaatregelen’. “De aanwezigen tonen geen enkel respect voor iedereen in de stad die zijn best doet om meer besmettingen te voorkomen.” Rond 19.00 uur was het weer rustig.

Zondag beëindigde de politie ook al een groot feest in het park. Daarbij waren feestgangers bijeengekomen nadat de Mobiele Eenheid een protest op het Museumplein uiteen had gedreven. Volgens de gemeente was het daarbij drukker dan woensdag. Begin februari was het ook raak; toen kwamen zo’n honderd jongeren bijeen in het park met muziek en alcohol.

