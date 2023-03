Zo stemde Amsterdam per stadsdeel tijdens de Provinciale Statenverkiezingen

BBB schendt eigen gedrags­lijn om alle zetels te vullen: ‘Dit is een probleemge­val­le­tje’

De BoerBurgerBeweging schendt de eigen voorschriften waarin staat dat de partij geen dubbelfuncties accepteert. Om te voorkomen dat na de grote verkiezingswinst zetels onbezet blijven, wil BBB nu tóch toestaan dat een gekozen lid zowel in de Eerste Kamer komt als in de Provinciale Staten of het waterschapsbestuur.