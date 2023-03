Zo stemde Amsterdam tijdens de Provinciale Statenverkiezingen

Nieuws Tbs voor vrouw die doorreed na aanrijden vier fietsers bij Amsterdam CS

Een vrouw die vorig jaar met haar auto vier fietsers aanreed in Amsterdam-Centrum en daarna doorreed, is veroordeeld voor meerdere pogingen tot doodslag. De rechter vindt echter dat de vrouw ontoerekeningsvatbaar was ten tijde van de aanrijding en heeft haar een lichte tbs-maatregel opgelegd.