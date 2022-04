Zonen verliezen rechtszaak: Rijksmuseum mag schilderij van moeder toch houden

Het Rijksmuseum heeft een rechtszaak gewonnen over de schenking van een schilderij in 2013. Dat was een gift van een destijds 81-jarige vrouw. Haar kinderen eisten het schilderij terug, mede omdat de vrouw geestelijk niet in orde zou zijn: ze zou de schenking als ‘offer’ zien om haar ernstig zieke kleindochter te redden.

Het schilderij 'Compositie' van Bart van der Leck in het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum heeft een rechtszaak gewonnen over de schenking van dit schilderij in 2013. Dat was een gift van een destijds 81-jarige vrouw. © Rijksmuseum Amsterdam

Het gaat om Compositie, een werk van Bart van der Leck. In 1956 kreeg de oude schenker, een kunstverzamelaar, het schilderij als huwelijkscadeau van haar ouders. In 2013 besloot ze het schilderij aan het Rijksmuseum te geven, als eerbetoon aan haar vader. Het hangt sinds oktober 2013 in het museum.

In datzelfde jaar waarschuwde de vrouw het museum dat haar zonen het niet met de beslissing eens waren en een advocaat inschakelden. Het museum liet een akte opstellen en de zaak leek daarmee afgehandeld. Wel leidde de gift tot een jarenlange breuk tussen de vrouw en haar zonen.

Een offer

Haar zonen stapten in 2020 toch naar de rechter omdat het schilderij eigenlijk van hun zou zijn: de vrouw had het al in 2003 aan hen verkocht. Ook zou de vrouw vanwege haar leeftijd fysiek en mentaal niet in staat zijn om een weloverwogen keuze te maken. Ze zou zelfs een geestelijke stoornis hebben: volgens haar zonen zag zij de schenking als een soort offer, waarmee ze het leven van haar ernstig zieke kleindochter kon redden.

Het museum weigerde het schilderij terug te geven. Zelfs al had de vrouw inderdaad een stoornis, en zelfs al had ze het schilderij eerder verkocht, dan was het museum daar niet van op de hoogte, zo luidt het verweer. En omdat het museum ook geen reden had om zoiets te vermoeden, geldt ‘verkrijgende verjaring’: door het verstrijken van tijd heeft het museum alsnog eigendom over het schilderij.

De Amsterdamse rechtbank geeft het museum hierin gelijk. Het werk mag in het Rijks blijven hangen.