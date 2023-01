Zorgen over forse toename van het aantal automobilisten met alcohol op

NieuwsHet aantal mensen dat in Amsterdam met drank op achter het stuur kruipt, is afgelopen jaar flink toegenomen. Ook in vergelijking met de jaren voor corona.

Dat blijkt uit cijfers die de politie maandag heeft gepubliceerd. Waar er in 2019 voor corona nog 1559 bekeuringen voor rijden onder invloed in Amsterdam werden uitgedeeld, waren dat er dit jaar 2117. Een stijging van bijna 36 procent. Sinds 2013 daalde het aantal bekeuringen naar ongeveer 1500 en vanaf 2016 was dit cijfer redelijk stabiel.

Landelijk is dezelfde stijging te zien. Waar die door veroorzaakt wordt is niet duidelijk. “Het is voor ons niet concreet te duiden waar de stijging vandaan komt,” zegt een woordvoerder van de Amsterdamse politie.

Van 4,1 naar 1,4 procent

Ook voor Veilig Verkeer Nederland (VVN) is het gissen naar de oorzaak, zegt Rob Stomphorst van VVN. Volgens hem ging het vanaf 2001 goed, toen de BOB-campagne werd gelanceerd. “Sindsdien zijn we van 4,1 procent overtreders in weekendnachten naar 1,4 procent gegaan. Maar vanaf 2017 zien we dat het weer toeneemt en dat willen we niet.”

Stomphorst zegt dat de politiek aan zet is en dat het aantal glazen dat je zou mogen drinken als je achter het stuur kruipt, naar 0 moet. Volgens Stomphorst zoeken mensen nu vaak het randje op, omdat je nog met een alcoholpromillage tot 0,5 (ongeveer 2 glazen alcohol) mag rijden. Alleen voor beginnende bestuurders gelden andere regels.

Grootschalige alcoholfuiken

Om de pakkans te vergroten zou de politie meerdere dingen kunnen doen. Zo pleit VVN voor het terugbrengen van grootschalige alcoholfuiken. De politie stopte daar eerder juist mee, omdat via sociale media mensen elkaar waarschuwden voor de grote controles. Wel zijn er vaker kleinschalige controles. “Maar die hebben minder effect,” zegt Stomphorst. “Weer vaker grootschalige controles houden, is nodig om het aantal verkeersovertredingen terug te brengen naar een lager niveau. Maar daar is wel mankracht voor nodig.”

Ook zouden volgens VVN boa’s in gezet kunnen worden om te controleren of iemand met alcohol op achter het stuur zit. “Die zijn nu nog niet bevoegd, maar er zou dan voor gezorgd moeten worden dat ze dat werk wel kunnen doen,” aldus Stomphorst.

En ook zou er overwogen moeten worden om het in 2015 afgeschafte alcoholslot weer in te voeren. “Iedere nieuwe auto heeft daar al een aansluiting voor,” legt Stomphorst uit. “En het wagenpark wordt door de jaren heen vanzelf vernieuwd.”

Maar de bal blijft natuurlijk vooral bij verkeersdeelnemers zelf liggen. “Het belangrijkst is dat je geen middelen gebruikt als verkeersdeelnemer, en zo geen anderen in gevaar brengt. Het mooist zou zijn als dat zonder handhaving kan,” aldus Stomphorst.

