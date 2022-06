Zuidoost kan rekenen op 750 nieuwe woningen, kantoorruimte en een buurtpark

Tripadvi­sor roept rondvaart door de Amsterdam­se grachten uit tot ‘beste ervaring ter wereld’

Op een quad door de woestijn in Dubai racen is leuk, net als kajakken in de wateren van het Shell Key Preserve in Florida. Maar volgens reizigerswebsite Tripadvisor kan geen activiteit tippen aan een rondvaart door de Amsterdamse grachten.

14 juni