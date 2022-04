Zuidoost organiseert een halve marathon: ‘Dit brengt mensen bij elkaar’

Het parcours is uitgezet langs verschillende iconische plekken in het stadsdeel, zoals het Bijlmermonument en het Heesterveld, dat Charita Zandgrond (38), initiatiefnemer van de Bijlmer Run, het culturele hart van Zuidoost noemt.

Zandgrond wil mensen bij elkaar brengen. “Dat kan met hardlopen. Het is de makkelijkste en goedkoopste manier om in beweging te komen. En we weten allemaal dat bewegen goed is voor onze fysieke en mentale gezondheid.”