Zuidoost verzet zich tegen betaald parkeren: ‘Mensen worden hard geraakt’

De stadsdeelcommissie in Zuidoost wil langer de tijd om met een advies te komen over de voorgenomen uitbreiding van het betaald parkeren. Het stadsdeel noemt dit ‘zeer ingrijpend beleid’. Er zou ook behoefte zijn aan meer bewonersbijeenkomsten om de meningen in de buurt te peilen.

Volledig scherm Demonstratie betaald parkeren Amsterdam voor de Stopera. Tweede van links: Jürgen Olivieira en uiterst rechts: Neumine Marshall. © Jakob van Vliet

Tijdens een commissievergadering donderdag zei wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) de inspraak tot eind februari te verlengen. Dat is een maand minder dan stadsdeelcommissie Zuidoost heeft gevraagd, maar zes weken meer dan dat er normaal voor inspraak staat. “De tijd die we kunnen geven, wil ik nog geven,” zei Van der Horst.

Duidelijk was de wethouder ook: het betaald parkeren gaat er komen in de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost. Ze noemde de tarieven ‘vrij laag’ en zei dat het college ‘inhoudelijk’ tot deze prijzen is gekomen. Van der Horst gaat de komende tijd nog luisteren naar de inspraak die loopt en belooft ‘maatwerk’ waar nodig. Concrete voorbeelden van maatwerk kon ze nog niet geven.

Schaarse parkeerplekken

Eerder op de dag trotseerden enkele demonstranten uit Zuidoost de weercode geel van Rijkswaterstaat en meldden zich voor de deur van de Stopera na een protestoproep van duoraadslid Jürgen Olivieira (lijst-Kabamba) en Neumine Marshall (stadsdeelcommissie Zuidoost). Het rommelt in het stadsdeel, waar bewoners zich de afgelopen tijd luidkeels uitspraken tegen de invoering van betaald parkeren.

“De mensen worden onevenredig hard geraakt,” zegt Olivieira. “Het openbaar vervoer in Zuidoost is niet best, dus vaak zijn ze afhankelijk van de auto voor hun werk. Jarenlang zijn er garages weggehaald en nu is er na zessen geen parkeerplek meer te vinden. Dat is het probleem. Laat de wethouder daar eerst eens met de bewoners over praten.”

Volgens de demonstranten is de gemeente slechts uit op geld en heeft het stadsbestuur zelf een probleem gecreëerd door parkeerplaatsen weg te halen.

“De Stopera stelt zich op als een moderne koloniale macht,” stelt Wim Hofman, lid van het Ombudsteam van de PvdA. “In Rotterdam-Zuid heeft de PvdA zich wel uitgesproken tegen de invoering van betaald parkeren. Het is geldklopperij. Ik behoor tot het deel van de PvdA dat zich nog niet in het pak heeft laten naaien door de coalitiegenoten van GroenLinks en D66.”

Openbare ruimte

De uitbreiding van betaald parkeren in Zuidoost, en ook in Nieuw-West, is een gevolg van het coalitieakkoord van de PvdA, GroenLinks en D66. Volgens wethouder Van der Horst leggen geparkeerde auto’s een groot beslag op de openbare ruimte en moeten autorijders daarom een extra bijdrage leveren.

Daarnaast moet de uitbreiding van betaald parkeren extra parkeerplekken opleveren. In gebieden zonder betaald parkeren zouden veel auto’s voor langere tijd geparkeerd staan, terwijl de eigenaren daar niet in de buurt wonen maar bijvoorbeeld verder reizen naar Schiphol of het Centrum. Door betaald parkeren in te voeren zouden die plekken weer vrij komen voor bewoners.

De oppositiepartijen zijn tegen de plannen. Kevin Kreuger (JA21) zei tijdens de commissievergadering niet voor het eerst dat op veel plekken de parkeerdruk niet hoger is dan 90 procent, terwijl dit voorheen wel een voorwaarde was om betaald parkeren uit te breiden. Süleyman Koyuncu (Denk) wees op het gebrek aan openbaar vervoer in veel wijken in Nieuw-West. Erik Bobeldijk (SP) wilde duidelijkere doelstellingen voor wat er met de inspraakresultaten gebeurt.

Volgens de plannen gaat vanaf 2024 in de stadsdelen Zuidoost en Nieuw-West van maandag tot zaterdag tussen 09.00 uur en 19.00 uur een parkeertarief gelden van 1,60 euro per uur. Bewoners gaan 35 euro per half jaar betalen voor een parkeervergunning.