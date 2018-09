Zwaargewonde bij schietpartij Centrum

'Rico de Chileen' op 'onredelij­ke' gronden in Vught geplaatst

10 september De Amsterdams-Chileense crimineel Richard R. (44), 'Rico de Chileen', is op 'onredelijke' en 'onbillijke' gronden in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught geplaatst: de zwaarst beveiligde inrichting van het land.