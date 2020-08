Zwaargewonde na schietincident in Amsterdam-Noord

Nieuws Hampton by Hilton deels ontruimd, mogelijk brandstich­ting

17 augustus Een deel van het hotel Hampton by Hilton aan de Panamalaan in Oost is maandagochtend ontruimd nadat er in een kamer brand was uitgebroken. De huurder van de kamer waarin het vuur begon, wordt ervan verdacht de brand te hebben aangestoken.