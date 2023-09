Zwaluwen Utrecht '11 VR1 verliest uit tegen Swift VR1

Nieuws Amsterdam­mer (24) mishandeld en beroofd in Landsmeer, politie toont beelden van verdachte

Een 24-jarige Amsterdammer is in de nacht van maandag 5 op dinsdag 6 juni vastgehouden in een woning aan de Dorpsstraat in Landsmeer, waar hij werd mishandeld, afgeperst en beroofd van zijn spullen. De politie heeft een 21-jarige vrouw uit Landsmeer aangehouden, maar nu ook beelden getoond van een andere verdachte.