Zwarte Pieten uit de raadszaal verwijderd

Uit protest verliet de fractie van GroenLinks onmiddellijk de raadszaal, waarop de vergadering werd stilgezegd. Dit stuitte op verzet van andere partijen, die een schorsing onzin vonden.



Locoburgemeester Eric van der Burg en de fractievoorzitters uit de gemeenteraad bespraken de ontstane situatie achter gesloten deuren.



De Zwarte Pieten op de tribune waren onherkenbaar, en dat is niet toegestaan. Daarom zijn ze de zaal uitgezet.



De bodes namen het strooigoed van de activisten in voordat ze de Publieke tribune mochten betreden.



Ouderwetse vorm

Het ging om activisten als Hugo Kuijper, voorheen lid van Pegida en tegenwoordig bekend van de Zwarte Pieten Actiegroep. Zij pleiten voor het behoud van Zwarte Piet in de ouderwetse vorm. Het is dezelfde groepering die zich eerder op het plein van een basisschool in Utrecht begaf, waarop de directie van de school aangifte heeft gedaan.



Ook stonden deze Pieten eerder deze maand bij Sylvana Simons voor de deur. Simons deed aangifte van bedreiging. Woensdag werd bekend dat de politie een 29-jarige man uit Apeldoorn heeft aangehouden, die haar via sociale media bedreigd zou hebben.



Roetveegpieten

In Amsterdam bestond dit jaar 100 procent van de Pieten tijdens de intocht uit roetveegpieten, na intensieve onderhandelingen tussen voor- en tegenstanders van het kinderfeest onder leiding van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan.



Het is overigens niet voor het eerst dat GroenLinks de raadzaal uitloopt. Tijdens een vergadering enkele weken geleden, verlieten twee GroenLinks-raadsleden ook hun plek nadat pro-Israëlactivisten gebruikmaakten van hun recht op inspraak.