Zwemmer treft lichaam aan in water bij Amsterdam IJburg

GGD Amsterdam overweegt openbaren van aantal coronabe­smet­tin­gen per wijk

10:52 In Rotterdam besloot de GGD het aantal coronabesmettingen per stadsdeel in kaart te brengen, om inwoners te informeren over brandhaarden binnen de stad. Het leverde direct minder vragen bij de GGD op. De GGD in Amsterdam overweegt nu hetzelfde te doen.