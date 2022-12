Nieuws Oekraïense prostituee uit Amsterdam gewurgd en in stukken gesneden

Justitie beschuldigt de 34-jarige Sander K. ervan dat hij op 18 augustus in zijn rijtjeshuis in IJmuiden een Oekraïense prostituee heeft gewurgd die in Amsterdam verbleef, om haar vervolgens in stukken te snijden en te laten verdwijnen.

