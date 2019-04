10-jarige (!) Brits kampioen skateboarden wil jongste olympiër ooit worden

Kromowidjo­jo wint 50 meter vrij ook in Eindhoven

19:03 Ranomi Kromowidjojo heeft ook bij de Swim Cup in Eindhoven de 50 meter vrije slag gewonnen. De wereldkampioene kortebaan op dit nummer tikte in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion als eerste aan in 24,48 seconden. Vorige week bij de Swim Cup in Den Haag zegevierde 'Kromo' op het kortste nummer in 24,60.