Aanvoerster Groot twijfelachtig voor halve finale

,,We moeten voorzichtig met haar zijn en weten pas in de warming-up of ze fit genoeg is. Dat zal ze zelf aangeven’', zei de Deense coach.



Groot viel dinsdag na zeven minuten uit in de wedstrijd tegen Roemenië met een hoofdblessure. De speelster die doorgaans de lijnen uitzet en Oranje op moeilijke momenten op sleeptouw neemt, kwam in de krakers daarna tegen Noorwegen (16-29) en Duitsland (27-21) nauwelijks in actie. ,,Maar we hebben gezien dat de rest van de groep het prima heeft opgevangen. Iedereen in het team is belangrijk en we staan wel weer in de halve finales, dus het team heeft het gewoon goed gedaan.’’



Frankrijk is de wereldkampioen van 2017 die in eigen huis voor de Europese titel gaat. De twee landen troffen elkaar vaak de laatste jaren, met voor Oranje als dieptepunt de verloren strijd om het brons op de Olympische Spelen van 2016. In de laatste confrontatie, op het EK van 2016 in Zweden, was Nederland wel sterker (18-17).