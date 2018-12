Abbingh: Frankrijk was sterker

In de eerste helft kon Oranje nog best aardig mee, vond Abbingh. ,,In de tweede helft begonnen we niet scherp en waren we scorend niet goed genoeg. De dekking stond nog best aardig, maar we kregen een paar makkelijke doelpunten tegen. En toen ging het wel heel snel." Het duel in Parijs eindigde in 27-21. Oranje speelt nu tegen Roemenië om het brons.